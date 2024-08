Tiebreak: The official game of the ATP and WTA: Tennisspiel jetzt für Xbox-Konsolen erhältlich

Das Tennisspiel Tiebreak: The official game of the ATP and WTA ist ab sofort für Konsolen und PC erhältlich.

NACON und Big Ant Studios geben bekannt, dass TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam) erhältlich ist. Die Nintendo Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein.

TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA enthält mit über 120 originalgetreu nachgebildeten und spielbaren Profi-Tennisspieler die größte Auswahl an Tennisikonen, die je auf dem virtuellen Platz zu sehen waren. TIEBREAK bietet ein authentisches Tennisspielerlebnis mit realistischem und technischem Gameplay, das auf realen Analysen basiert.

Das Team hat die Early-Access-Phase von TIEBREAK auf Steam genutzt, um regelmäßige Updates herauszubringen und gleichzeitig in Zusammenarbeit mit der Community ein spannendes Gameplay zu entwickeln. Gemeinsam haben das TIEBREAK-Team und die Community ein Tennisspiel entwickelt, das den hohen Erwartungen der Tennisfans gerecht wird.

Tennisfans können ihre eigenen Spieler erstellen oder einen aus dem verfügbaren Kader auswählen und dann im Karrieremodus die PIF ATP- und WTA-Rangliste erobern, die über 90 offizielle Turniere umfasst (darunter die ATP Masters 1000, WTA 1000, ATP und WTA 500, ATP, WTA 250, den United Cup sowie die Nitto ATP Finals und die WTA Finals Riad am Ende der Saison).

Ihre Karriere beschränkt sich nicht nur auf den Tennisplatz: Sie nehmen an Pressekonferenzen teil, schmieden intensive Rivalitäten und schaffen es, ihren Status als echter Tennisstar zu festigen.

Im einzigartigen Spielmodus Novak Djokovic Slam Challenge erleben die Spielenden die größten Momente der Tennislegende Novak Djokovic, indem sie die wichtigsten Matches seiner Karriere nachspielen. Während sie Ratschläge von Novak Djokovic bekommen, können sie die Geschichte nachspielen oder sogar neu schreiben.

Features

Mehr als 120 originalgetreu nachgebildete und spielbare Profis, darunter die großen Drei, bestehend aus Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer, sowie aktuelle und ehemalige Stars wie Coco Gauff, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Maria Sharapova, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner und viele mehr.

Ein einzigartiger Novak Djokovic Slam Challenge Spielmodus gibt den Spieler die Möglichkeit, Schlüsselmomente und Highlights aus den größten Matches seiner Karriere nachzuerleben, die von Novak Djokovic selbst ausgewählt wurden.

Realistisches und technisches Gameplay mit den charakteristischen Techniken und Stilen der Stars, einschließlich Nadals berühmter Aufschlagvorbereitung und Roger Federers makelloser Rückhand.

Eine große Auswahl an Online- und Offline-Spielmodi, um sofort auf den Platz zu gehen und gegen die KI, eigene Freunde sowie Spielende aus der ganzen Welt anzutreten. Mit allen in der Akademie verfügbaren Tools können Spielende auch ihre eigenen Stadien, Turniere und Spieler erstellen.

TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA benötigt keine Internetverbindung, um spielen zu können. Eine Verbindung ist nur für die Installation des Spiels und für das Online-Spiel erforderlich. Die Spielenden können offline mit den folgenden Spielmodi spielen: Jetzt spielen, Tutorials, Turniere, Karriere, Akademie und Novak Djokovic Slam Challenge.

Abgesehen von den Kosten für das Basisspiel und den kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalten sind für TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA keine weiteren Käufe erforderlich (Mikrotransaktionen, Saison-Inhaltspässe/-Zeitpläne). Die Spieler können alle Inhalte und kosmetischen Gegenstände freischalten, indem sie das Spiel spielen.