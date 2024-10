Tiebreak: The official game of the ATP and WTA: Trailer zeigt Karrieremodus

Ein neuer Trailer zu TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA zeigt den Karrieremodus des Tennisspiels.

NACON und Big Ant Studios veröffentlichen ein neues Video zum Karrieremodus von TIEBREAK: Official game of the APA and WTA. Das Spiel ist bereits seit dem 22. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam) erhältlich.

Mit dem bisher größten Aufgebot an Tennisstars – mehr als 120 spielbaren Profispieler aus dem offiziellen Kader – und einer authentischen Repräsentation der Welt des Tennissports sowie realistischem Gameplay hat TIEBREAK Fans auf der ganzen Welt überzeugt.

Der Karrieremodus ermöglicht es den Spielern, selbst zur Tennislegende zu werden, indem sie ihren eigenen Charakter erstellen und anpassen oder einen Profi aus dem Kader des Spiels auswählen. Sie können dann die PIF ATP- und WTA-Ranglisten in über 90 offiziellen Turnieren erobern, darunter ATP Masters 1000, WTA 1000, ATP und WTA 500, ATP und WTA 250.

Auch der gemischte Wettbewerb nach Nationen, der United Cup sowie die Finalturniere der Major Tours für Männer und Frauen, die Nitto ATP Finals und die WTA Finals Riad, sind mit dabei. Ihre Karriere beschränkt sich aber nicht nur auf die Leistungen auf dem Platz: Die Spieler müssen auch an Pressekonferenzen teilnehmen und ihren Ruf verwalten, um ihre eigene Legende zu formen.

TIEBREAK: Official game of the APA and WTA ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam) erhältlich. Eine Version für Nintendo Switch wird später veröffentlicht.