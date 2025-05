Tiebreak: Kostenloses Update auf allen Plattformen verfügbar

NACON und Big Ant Studios geben bekannt, dass TIEBREAK+: Official game of the ATP and WTA ab sofort für Nintendo Switch erhältlich ist.

Zur Feier dieses Releases ist außerdem ein umfangreiches, kostenloses Update auf allen Plattformen verfügbar.

Es enthält sämtliche Verbesserungen und Inhalte, die seit der Veröffentlichung des Spiels im August 2024 erschienen sind, sowie den neuen „Rivalry-Modus“, in dem Spielende die legendären Matches zwischen Roger Federer und seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal nochmal erleben können.

TIEBREAK+ bietet mit über 140 originalgetreu nachgebildeten, spielbaren Tennisprofis und -ikonen den größten Kader in einem Tennisspiel. Es vermittelt ein authentisches Tennis-Erlebnis mit realistischer und anspruchsvoller Spielmechanik auf Basis realer Datenanalysen.

Tennisfans können entweder einen eigenen Profi erstellen oder einen der vielen verfügbaren wählen, um im Karrieremodus die PIF ATP- und WTA-Ranglisten zu erklimmen – mit über 90 offiziellen Turnieren, darunter die ATP Masters 1000, WTA 1000, ATP und WTA 500, ATP und WTA 250, der United Cup sowie prestigeträchtige Events wie die Nitto ATP Finals und die WTA Finals.

Die eigene Karriere beschränkt sich dabei aber nicht nur aufs Spielfeld, Spielende nehmen auch an Pressekonferenzen teil, bauen intensive Rivalitäten auf und pflegen ihr Image, um sich als echte Tennisstars zu etablieren.

Im Spielmodus „Novak Djokovic Slam Challenge“ können die denkwürdigsten Matches aus der Karriere der Tennislegende Novak Djokovic nachgespielt werden. Dabei erhalten Spielende wertvolle Ratschläge von Novak Djokovic persönlich, um die Tennisgeschichte entweder originalgetreu nachzustellen oder sogar umzuschreiben.

Die Nintendo Switch-Version von TIEBREAK+ bietet denselben Funktionsumfang wie die Versionen für PlayStation, Xbox und PC, inklusive plattformübergreifendem Online-Multiplayer.

Die Features:

Der neue „Rivalry-Modus“, in dem Spielende die größten Momente der Rivalität zwischen Roger Federer und Rafael Nadal nacherleben können.

Über 140 originalgetreu nachgebildete, spielbare Profis, darunter „The Big Three“ Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer sowie aktuelle und frühere Stars wie Coco Gauff, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Maria Sharapova, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner und viele mehr.

Der Spielmodus „Novak Djokovic Slam Challenge“, in dem Spielende ausgewählte Karriere-Highlights des serbischen Superstars nachspielen – persönlich ausgewählt von Djokovic.

Realistische und technische Spielmechanik, inklusive der individuellen Spielstile der Stars, von Nadals charakteristischer Aufschlagvorbereitung über Federers perfektes Rückhandspiel bis zu den typischen Bewegungsabläufen jedes Profis.

Vielfältige Online- und Offline-Spielmodi für schnelle Matches gegen die KI oder Menschen weltweit. Außerdem können eigene Stadien, Turniere und Profis erstellt werden.

TIEBREAK+: The Official Game of the ATP and WTA ist ab sofort auch für Nintendo Switch erhältlich. Außerdem ist es für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC verfügbar.