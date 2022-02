Time Loader: Mehr als nur eine Retro-Ästhetik

Time Loader bereitet sich auf seinen epischen Sprung auf die Konsolen vor. Macht euch bereit, die Vergangenheit zu verändern und die Gegenwart zu retten. Das Spiel könnt ihr ab sofort vorbestellen:

Time Loader für 14,99 Euro vorbestellen



Verändert die Zukunft: Reist zurück ins Jahr 1995, in eine Zeit mit quadratischen Bildschirmen und klobigen Tastaturen, während ihr eure Mission erfüllt, die Zukunft zu verändern und eurem Schöpfer zu helfen, einen lebensverändernden Unfall zu vermeiden. In der Rolle eines selbstgebauten RC-Auto-Roboters müsst ihr Entscheidungen treffen, die die Zukunft drastisch verändern können. Also mischt euch bitte verantwortungsvoll in die Zeitlinie ein, denn je nachdem, was ihr ändert, werdet ihr ein anderes Ende erleben.

Mehr als nur eine Retro-Ästhetik: Von kabellos bis kabelgebunden. Erlebt eine Umgebung voller nostalgischer Technik und Möbel, während ihr das Elternhaus eures Besitzers, den Schauplatz des Geschehens, erkundet. Beim Durchqueren dieses 90er-Jahre-Labyrinths müsst ihr euch selbst aufrüsten, um die Hindernisse zu überwinden, die sich euch in den Weg stellen, indem ihr selbstgebaute Gegenstände zu Harpunen, Boostern und Schraubenziehern umfunktioniert! Löst intuitive, physikbasierte Rätsel, um voranzukommen, und behaltet dabei die Dinge im Auge, die ihr unterwegs verändert.