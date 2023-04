Tin Can: Veröffentlichungstermin enthüllt und Vorbestellung möglich

Autor:, in / Tin Can

Der Veröffentlichungstermin für das immersive Weltraum-Survival-Spiel Tin Can wurde bekannt gegeben, es kann ab sofort vorbestellt werden.

Entwickler Tin Can Studio und Publisher Klabater haben verkündet, dass Tin Can am 27. April 2023 für Xbox erscheint. Dazu sind ab sofort Vorbestellungen möglich.

Nach einer Katastrophe im Weltall findet ihr euch in einer engen Rettungskapsel wieder. Stellt euch der Herausforderung, die überlebenswichtigen Ressourcen zu verwalten, sonst droht der sichere Tod.

„Das Gameplay von Tin Can bietet eine einzigartige Herausforderung für Survival-Spiel-Fans. Der Mikromanagement-Ansatz des Spiels verlangt von den Spielern, dass sie jede Komponente der Systeme ihrer Rettungskapsel steuern, vom Sauerstoffgenerator bis zu den Notlichtern. Die kleinste Fehlfunktion kann katastrophale Folgen haben, was das Spiel zu einem nervenaufreibenden Test der eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse macht.“ „Die Konzentration auf das Zerlegen, Austauschen und Reparieren einzelner Komponenten sowie die realistischen medizinischen Symptome und organischen Ausfälle heben Tin Can von anderen Survival-Spielen ab. Ohne willkürliche Zahlen und basierend auf realer Wissenschaft bietet Tin Can eine lebensechte Weltraumkatastrophenerfahrung, die selbst die erfahrensten Survival-Spieler auf die Probe stellen wird.“

Das Bordhandbuch liefert wichtige Informationen über die Rettungskapsel. Hier finden sich Details darüber, wie die einzelnen Komponenten funktionieren und Probleme behoben werden können. Neben technischen Schwierigkeiten werdet ihr mit kosmischen Ereignissen wie Asteroidenfeldern oder Nebelkörpern konfrontiert, die sich auf die Systeme auswirken.

Wolltet ihr schon immer eine lebensechte Weltraumkatastrophe erleben? Dann haben wir hier den Link zur Vorbestellung.