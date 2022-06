Tin Hearts: Ehemalige Fable-Entwickler machen Puzzle-Adventure

Autor:, in / Tin Hearts

Ehemalige Lionhead Studios-Entwickler, die auch an Fable gearbeitet haben, bringen mit Tin Hearts ein neues Puzzle-Adventure auf den Markt.

Publisher Wired Productions und Rogue Sun, die Entwickler von interaktiver Unterhaltung, freuen sich, den aufregenden neuen Trailer für das fesselnde Puzzle-Adventure Tin Hearts zu enthüllen.

Darüber hinaus ist im Rahmen des Wired Summer of Indie Gaming eine Tin Hearts-Demo verfügbar, die während des Steam Next Festes über Steam gespielt werden kann.

Der Power Glove-Trailer, unterlegt mit der rhythmischen Melodie von „Hall of the Mountain King“, gibt einen Einblick in die Welt des genialen Erfinders von Tin Hearts, Albert Butterworth.

Alberts exzentrische Kreationen werden zum Leben erweckt, und wir reisen in die mechanische Dunkelheit seiner Steampunk-Kellerwerkstatt, wo wir die verheerende Kraft des Power Glove erleben.

Tin Hearts wird von den ehemaligen Mitgliedern des außergewöhnlich talentierten Entwicklerteams der Lionhead Studios entwickelt, die für die von der Kritik gefeierte Fable-Serie verantwortlich sind.

Tin Hearts ist ein fesselndes Puzzle-Adventure, das in einem alternativen viktorianischen Universum angesiedelt ist, verpackt in eine kraftvolle Geschichte über Liebe und Kompromisse.

Tin Hearts wird im Jahr 2022 auf Steam, Epic Games Store, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC VR und Meta Quest 2 veröffentlicht werden.