Tin Hearts: Neuer Trailer zum narrativen Puzzle-Adventure

Autor:, in / Tin Hearts

Wired Productions hat einen neuen Trailer zum narrativen Puzzle-Adventure Tin Hearts veröffentlicht. Das Spiel des Studios Rogue Sun, in dem einige ehemalige Entwickler von Lionhead Studios (Fable Spielreihe) arbeiten, ist in einem viktorianischen Universum angesiedelt.

Zuletzt war von einer Veröffentlichung in diesem Jahr die Rede. Der neue Trailer „The Things We Do“ verrät mit 2023 jedoch eine Veröffentlichung im nächsten Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, VR und PC.