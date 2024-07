Tiny Tina’s Wonderlands: CEO: Fans dürfen zu Recht Nachfolger erwarten

Schon des Öfteren machte Randy Pitchford Andeutungen zu Nachfolgern von Spielen aus dem Hause Gearbox Software. So hatte der CEO erst kürzlich über eine große Spielankündigung gesprochen, womit er Borderlands 4 gemeint haben dürfte.

Aber auch Fans des Rollenspiels Tiny Tina’s Wonderlands dürfen sich scheinbar Hoffnung machen. Im Gespräch mit GamesRadar sprach Pitchford positiv darüber und gab an, dass Fans zu Recht mehr erwarten können.

„Wir hatten mit dem ersten Wonderlands-Spiel einen größeren Erfolg als mit dem ersten Borderlands-Spiel, also ist das etwas, worauf wir aufbauen können. Ich liebe Fantasy. Das ist der Grund, warum wir den ursprünglichen Dragon Keep DLC für Borderlands 2 gemacht haben, weil ich Fantasy so sehr liebe.“

„Viele von uns bei Gearbox lieben Fantasy, und das gibt uns die Möglichkeit, im Kontext der Borderlands-Themen und des Universums damit herumzuspielen. Ich denke, dass unsere Fans dort zu Recht mehr erwarten können.“