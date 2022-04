Tiny Tina’s Wonderlands: Mini-Event gestartet und Hotfix ausgerollt

Wöchentliche Rotationen:

Wöchentliches Event! Dieses zeitlich begrenzte Mini-Event im Spiel ist vom 8. April bis zum 14. April um 9:00 Uhr PT aktiv.

Folgendes In-Game Mini-Event wurde aktiviert: Optionale Gelegenheiten Plünderfeinde tauchen öfter auf in Knäueldrift und Kropfberg !



Der Feature-Lauf der Chaoskammer hat ein Update erhalten! So, so, du bist wieder da und willst mehr? Viel Glück, das wirst du brauchen … Die Bestenlisten sind zurückgesetzt worden. Wirst du diese Woche an der Spitze stehen?

Feature-Läufe sind in der Chaoskammer verfügbar, wenn du die Hauptstory abgeschlossen hast, und werden jeden Donnerstag um 9:00 Uhr PT erneuert. Sie sind für alle Spieler*innen gleich, also leg gleich los und sieh dir an, wie sich dein Run im Vergleich zu anderen Schicksalsbringer*innen macht.

In diesem Lauf triffst du auf den Parasiten und den Schweinewurz. Sei bereit für eine neue Version der Chaoskammer!

Anmerkungen zum Hotfix: