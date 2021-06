Tiny Tina’s Wonderlands: Schrullige Gestalten, Wunder und Waffen

2K und Gearbox Entertainment haben gestern, wie wir bereits berichtet haben, bekannt gegeben, dass Tiny Tinas Wonderlands – ein neues fantasievolles Abenteuer in einer unberechenbaren Welt voller schrulliger Gestalten, Wunder und Waffen – Anfang 2022 und somit im vierten Quartal des Geschäftsjahrs von Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO) für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie PC über Steam und den Epic Games Store erscheinen wird.

In einer epischen Fantasiewelt können die Spieler dieses Looter-Shooters ihre eigenen Multiklassen-Helden erstellen, mit denen sie Beute machen, während sie sich einen Weg durch eine Quest mit seltsamen Monstern und Verliesen voller Schätze ballern, metzeln und zaubern, um den tyrannischen Dragon Lord aufzuhalten.

Die vollkommen unberechenbare Tiny Tina führt die Spieler durch die chaotische Fantasiewelt, die sie zum Leben erweckt hat – eine Welt mit ihren ganz eigenen Regeln, in der Geschosse auf Magie und Schwerter treffen und deren Begebenheiten Tiny Tina gerne auch mal ganz spontan auf den Kopf stellt.

Tiny Tinas Wonderlands ist ein vollkommen eigenständiges Abenteuer. Die ausgeklügelte Koop-Kampagne für bis zu vier Spieler wird von ihrer Geschichte vorangetrieben und bietet wieder spielbare Endspiel-Inhalte.

„Wonderlands ist das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt immer wieder aufgegriffener Arbeit an einer Vision von Gearbox Software: einem Rollenspiel-Shooter, der in einem Fantasy-Universum angesiedelt ist“, so Randy Pitchford, Gründer von Gearbox Entertainment und Executive Producer für Tiny Tinas Wonderlands. „Es ist ein neues, vollwertiges Videospiel, in dem man mit Borderlands®-Waffen in einer originellen Fantasiewelt, die der Vorstellungskraft der tödlichsten Dreizehnjährigen der Galaxie (Tiny Tina) entsprungenen ist, gegen Drachen, Skelette, Kobolde und weitere Gegner kämpft. Für mich persönlich wird dadurch ein Traum wahr.“