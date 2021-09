Tiny Tina’s Wonderlands: Vorbestellung sichert Goldene-Rüstung-Pack

2K und Gearbox Entertainment haben (wie wir bereits berichteten) einen brandneuen Trailer zu Tiny Tina’s Wonderlands veröffentlicht, einem neuen fantasievollen Ableger im Looter-Shooter-Genre aus dem unberechenbaren Gehirn von Tiny Tina.

Der Trailer bietet den Fans einen ersten Einblick in das Gameplay mit brandneuen Mechaniken wie dem Zauberwirken, in die Charaktererstellung und in die von Tabletop-Spielen inspirierte Oberwelt. Er zeigt auch zum ersten Mal den Promi-Star-Cast des Spiels. Zu sehen gibt es den Trailer auf playwonderlands.com oder hier.

Außerdem gaben 2K und Gearbox bekannt, dass Tiny Tina’s Wonderlands am 25. März 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und auf PC zuerst exklusiv im Epic Games Store und später 2022 bei anderen digitalen PC-Stores erscheint.

Vorbestellungen sind jetzt auf allen Start-Plattformen möglich und alle, die das Spiel vorbestellen, erhalten das einzigartige Goldene-Rüstung-Pack. Dieses Rüstungsset ist für alle Editionen und auf allen Start-Plattformen verfügbar. Spieler können sich auch auf playwonderlands.com registrieren, um Newsletter zum Spiel zu erhalten und mehr über die kosmetischen Spielobjekte aus dem Stadtschreier-Pack zu erfahren.

Tiny Tina’s Wonderlands Vorbestellung