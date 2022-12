Tiny Troopers: Global Ops: Anmeldung zur Closed PC-Beta eröffnet

Publisher Wired Productions und das australische Spielentwicklungsstudio Epiphany Games kündigen eine geschlossene PC-BETA für den Arcade-Twin-Stick-Shooter Tiny Troopers: Global Ops an.

Für eine begrenzte Zeit erhalten Spieler Zugang zur kompletten Kampagne. Die Beta erfolgt auf Steam vom 16. bis 19. Dezember 2022.

Tiny Troopers: Global Ops liefert die explosive mundgerechte Action, die Fans der Reihe so lieben. Doch dieses Mal sind zahlreiche neue Features und eine Kampagne mit über 50 Missionen an den verschiedensten Orten der Welt enthalten.

Im Kampf kann ein tödliches Waffenarsenal mit Maschinenpistolen, Flammen- und Raketenwerfern gegen die härtesten Gegner eingesetzt werden. Spieler können sich allein der Herausforderung stellen, oder sich im Couch- und Online-Koop-Modus mit ihren Freunden zusammentun, um die Spitze der World Leaderboards in Tiny Troopers: Global Ops zu erklimmen.

Die Registrierung für die Closed Beta ist ab sofort auf der Tiny Troopers: Global Ops Steam Seite möglich.

Der neue Troopers: We Need You BETA Trailer ist hier zu sehen:

Im offiziellen Tiny Troopers: Global Ops-Discord sind dazu spezielle Inhalte verfügbar, die es sonst nirgendwo gibt. Spieler können sich mit anderen BETA-Testern zusammenschließen, um den Entwicklern von Epiphany Games und Mitgliedern des Wired Productions-Teams direktes Feedback zu geben.

Tiny Troopers: Global Ops wird 2023 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht.