Tinykin: 3D-Plattform-Abenteuer startet im August

Autor:, in / Tinykin

Mit Tinykin startet ein neues 3D-Plattform-Abenteuer im August. Schaut euch hier erste Spielszenen zu Tinykin an. Eine Demo erscheint ebenfalls in Kürze.

Publisher tinyBuild und Entwickler Splashteam setzen den Termin für die größte Hausparty aller Zeiten fest. Am 30. August erscheint das Jump’n’Run-Abenteuer Tinykin für alle Konsolen und den PC auf Steam, Epic und GOG.

Begleitet den galaktischen Entdecker Milo auf seinem bisher seltsamsten Abenteuer, bei dem er auf die lange verschollene Heimat der Menschheit, die Erde, stößt. Es ist schon seltsam genug, einen verschwundenen Planeten zu finden, aber beim Herunterbeamen findet sich Milo in einem Haus im Stil der Neunzigerjahre wieder, das von empfindungsfähigen Insekten bevölkert wird, die kaum größer sind als er!

Im folgenden Trailer könnt ihr einen Blick auf seine missliche Lage werfen:

Tinykin ist ein 3D-Plattform-Abenteuer, das von klassischen Samstagmorgen-Cartoons und zeitlosen Konsolenhits wie Pikmin und Paper Mario inspiriert ist.

Die Spieler können die riesigen Miniaturumgebungen des Hauses frei erkunden, wobei jeder Raum von seinen eigenen seltsamen Kulturen bevölkert wird und neue Probleme aufwirft, die es zu lösen gilt. Bringt die Musik zurück ins Wohnzimmer, räumt das Badezimmer auf und sucht nach Teilen der Maschine, die das Puzzle dieser bizarren Welt knacken.

Die Erkundung dieses fremden Landes ist nicht einfach, aber Milo hat jede Menge Hilfe! Nicht nur die einheimische Insektenbevölkerung ist (meistens) freundlich, sondern Milo kann auch die Hilfe der Tinykin in Anspruch nehmen: geheimnisvolle und farbenfrohe Kreaturen, die scheinbar dafür leben, um Abenteurern zu helfen. Baut einen Schwarm dieser seltsamen neuen Freunde auf und lasst sie riesige Objekte bewegen, Leitern bauen, versiegelte Gänge aufsprengen und vieles mehr für euch tun.

Die Tinykin sind zwar immer zur Stelle, um Probleme zu lösen, aber Milo ist auch nicht unbegabt, wenn es darum geht, sich in diesen scheinbar riesigen Umgebungen zurechtzufinden. Er rennt, springt und hangelt zwischen Hindernissen hindurch und entfaltet seinen aufrüstbaren Seifenblasengleiter, um größere Lücken zu überwinden. Die Spieler müssen auch sein Seifen-Surfbrett beherrschen, mit dem er über Tischkanten und über schwierige Schienen, Linien und Spinnennetze fährt. Wenn ihr nur einen Zentimeter hoch seid, müsst ihr kreativ werden!

PC-Spieler können schon jetzt einen Blick in die Welt von Tinykin werfen, denn die Demo ist bereits auf Steam verfügbar. Konsolenspieler können schon bald einen Blick auf die Welt von Tinykin werfen. Die Demo für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Switch erscheint am 23. Juni.