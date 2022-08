Tinykin: Xbox Demo verfügbar und Vorbestellung möglich

Autor:, in / Tinykin

Tinykin erscheint am 30. August im Xbox Game Pass! Die Vorbestellung ist freigegeben und eine Demo ist jetzt schon da.

Entwickler Splashteam und Publisher tinyBuild haben große Neuigkeiten zu ihrem Plattform-Abenteuer Tinykin im Miniaturformat. Das Spiel kann ab sofort für Xbox und Switch vorbestellt werden, die Demo ist ab sofort für Xbox und Nintendo Switch erhältlich.

Ab dem 30. August können Spieler auf allen Plattformen (einschließlich Xbox & PC Game Pass) in die miniaturisierten Schuhe des kosmischen Entdeckers Milo schlüpfen.

Nachdem er die Erde, den lange verlorenen Heimatplaneten der Menschheit, wiederentdeckt hat, geht seine Mission schief, als er sich auf die Größe eines Käfers geschrumpft findet, und das Haus, in dem er festsitzt, ist seit den Neunzigern nicht gealtert. Das Haus, in dem er festsitzt, ist seit den Neunzigern nicht mehr gealtert. Und was noch merkwürdiger ist: Die Insekten sind erstaunlich intelligent und gesprächig.

Werft einen Blick auf die Rätsel, die es zu lösen gilt, im untenstehenden Trailer:

Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr die Xbox Demo herunterladen und das Spiel gleich ausprobieren und es mit einem kleinen Rabatt vorbestellen: