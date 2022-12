Tinykin: Xbox Game Pass-Titel erhält großes kostenloses Inhalts-Update

Entwickler Splashteam und Publisher tinyBuild haben Grund zum Feiern. Fast vier Monate sind seit der Veröffentlichung von Tinykin, dem riesigen und doch kleinen Plattform-Abenteuer, vergangen.

Die Entwickler möchten ein wenig Weihnachtsstimmung verbreiten und haben ein nettes kleines Geschenk für alle Plattformen für euch: Das kostenlose Challenge Update! Es bietet Zeitangriffs-Herausforderungen in jeder Region des Spiels und belohnt Milo mit einigen schicken neuen Outfits.

„Das Herausforderungs-Update ist unser Geschenk an die Spieler, die schon alles in Tinykin gesehen haben, aber immer noch hungrig auf mehr sind. Nachdem ihr die Hauptaufgabe eines Raums abgeschlossen habt, findet ihr zwei neue Hornet-Charaktere. Keine Sorge, sie stechen nicht – sie sind viel mehr an Rennen interessiert. Fordern Sie sie auf den Strecken heraus, die sie in Transidor, Sanctar, Foliana, Balnea, Ambrose und Celerion eingerichtet haben (eine kurze und eine lange Strecke pro Zone), schlagen Sie ihre Goldmedaillenzeiten und feiern Sie mit Mode! Außerdem gibt es vielleicht ein paar zusätzliche Überraschungen für diejenigen, die sich besonders anstrengen und Tinykin zu 100 % abschließen.“

Für diejenigen, die die wilde Welt von Tinykin noch nicht kennen: Es ist die Geschichte von Milodane (Milo für seine Freunde), einem interstellaren Forscher, der gerade über den lange verschollenen Planeten Erde gestolpert ist.

Die Oberfläche ist nicht so, wie er sie erwartet hat; er ist kaum einen Zentimeter groß und in einem Haus aus den 90ern gefangen. So beginnt ein seltsames, verrücktes Jump’N’Run-Abenteuer voller seltsamer neuer Sehenswürdigkeiten und unerwarteter neuer Freunde.

Jeder Raum birgt Überraschungen, Geheimnisse und hochentwickelte (und meist freundliche) Insektenzivilisationen. Freundet euch mit Käfern an und rekrutiert die Tinykin, geheimnisvolle und mächtige Kreaturen, die Milo frisch aus ihren Eiern zu Hilfe kommen. Führt sie an und sie werden Berge versetzen, oder zumindest einige (vergleichsweise) kolossale Objekte. Die verschiedenen Rassen können versiegelte Gänge aufsprengen, Leitern zu unerreichbaren Vorsprüngen bauen und auch den elektrischen Strom zwischen Geräten überbrücken.

Die Tinykin sind hilfreich, aber nicht die Lösung für jedes Problem. Um das Haus wirklich zu erkunden, müsst ihr Milos aufrüstbaren Bubble Glider beherrschen und auf einem Seifenbar-Surfbrett durch das Haus rasen. Schleift Spinnennetzschienen und Tischkanten wie der nächste Tiny Hawk! Mit all diesen Möglichkeiten werdet ihr das Geheimnis dieser seltsamen Welt im Handumdrehen lüften. Vergesst nur nicht die Einheimischen – mit denen macht es auch Spaß, „abzuhängen“.

Begleitet Milo noch heute auf seinem Abenteuer. Tinykin (und das kostenlose Challenge Update) ist ab sofort auf Steam, GOG, Epic, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch erhältlich. PC- und Xbox Game Pass-Abonnenten können ebenfalls mitspielen!