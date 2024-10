Titan Quest II: Details zu Fertigkeiten und Modifikatoren

Autor:, in / Titan Quest II

In Titan Quest II schmiedet ihr euren Pfad zum Heldentum, indem ihr zwischen einzigartigen Meisterschaften wählt und zwei beliebige kombiniert, um eine Klasse zu erschaffen, die ganz euren Vorstellungen entspricht.

Zu Beginn der Early Access-Phase stehen euch die Meisterschaften Erde, Sturm und Krieg zur Verfügung. In zukünftigen Updates werden noch mehr Optionen hinzukommen, um eure Reise frisch und voller Potenzial zu halten.

Das neueste Entwicklertagebuch gibt einen spannenden Ausblick auf einige Fertigkeiten – und die spielverändernden Modifikatoren, die sie radikal verändern können.

Bei den Modifikatoren handelt es sich nicht nur um passive Verbesserungen (nun ja, einige von ihnen sind es tatsächlich, aber sicher nicht alle); sie können einen Angriff, wie z. B. einen Rundumschlag, in einen mächtigen, kanalisierten Wirbelwindangriff verwandeln. Mit ihnen könnt ihr die Anpassung auf eine ganz neue Ebene heben und einen Charakter erstellen, der euren Spielstil weit über die üblichen Fertigkeitskombinationen hinaus widerspiegelt.

Das Ziel? Euch das Gefühl zu geben, ein von den Göttern selbst gesegneter Held zu sein, der die Macht hat, euer Schicksal zu gestalten. Wählt eure Segnungen weise und setzt sie in der epischen Schlacht gegen Nemesis ein!

Im kreativen Schmelztiegel von Grimlore Games in Deutschland geschmiedet, befindet sich Titan Quest II derzeit in Entwicklung. Diese epische Odyssee ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X bestimmt und wird voraussichtlich im Winter 2024/2025 in den Early Access gehen.

Lest hier das komplette Entwicklertagebuch zu Titan Quest II, um einen tieferen Einblick in Fertigkeiten und Modifikatoren zu erhalten.