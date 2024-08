Titan Quest II: Early Access startet im Winter

Autor:, in / Titan Quest II

Der Tag ist nah – heute freut sich THQ Nordic, den Start des Early Access für Titan Quest II bekannt zu geben. Im Winter 2024/2025 können die Spieler in diese epische Odyssee eintauchen und aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, mit den Göttern selbst zu rivalisieren.

Geschmiedet in den Schmelztiegeln von Grimlore Games in Deutschand, befindet sich Titan Quest II aktuell für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X in Entwicklung und erscheint, wenn die Zeit gekommen ist.