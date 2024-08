Titan Quest II: Hier gibt es erste Spielszenen zu sehen

Autor:, in / Titan Quest II

Schaut euch hier die ersten Spielszenen von Titan Quest II an.

Das legendäre Action-Rollenspiel meldet sich mit Schmackes zurück. Die Gameplay-Premiere gewährt den Spielern einen detaillierten Blick auf das, was das Spiel zu bieten hat.

Erneut werdet ihr in die mystische Welt des Antiken Griechenlands geschleudert, wo ihr euch großen Herausforderungen stellt, exquisite Beute jagt und mächtige Helden erschafft, indem ihr verschiedenste Meisterschaften miteinander kombiniert. Seid ihr bereit, eure eigene Heldensage zu schreiben?

Geschmiedet in den kreativen Katakomben von Grimlore Games in München, ist Titan Quest II derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X in Entwicklung. Die epische Sage beginnt genau dann, wenn die Moiren es prophezeit haben.