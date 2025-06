Titan Quest II: Mythische Schlachten im packenden Deep Dive-Video

Autor:, in / Titan Quest II

Titan Quest II ziegt mythische Schlachten in einem neuen Deep Dive-Video, das ihr nicht verpassen solltet!

Freut euch auf einen ausführlichen Einblick in Titan Quest II, das von Grimlore Games entwickelte Sequel zum Kult-Action-RPG.

Der Titel knüpft stilistisch und thematisch an den Vorgänger an und lässt euch erneut in eine detailreiche Welt voller griechischer Mythologie eintauchen.

In der Präsentation wurde deutlich, dass das Spiel nicht nur auf bewährte Elemente setzt, sondern auch moderne Technik und neue spielerische Impulse einfließen lässt. Die Entwickler versprechen ein dynamisches Kampfsystem, tiefgreifende Charakterentwicklung und eine offene Spielwelt mit zahlreichen Quests und mythischen Kreaturen.

Für alle, die das Abenteuer frühzeitig erleben möchten, wird Titan Quest II im Sommer 2025 zunächst im Steam Early Access verfügbar sein. Eine vollständige Veröffentlichung für PC und Konsolen ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant.