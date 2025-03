Titan Quest II: Rogue Meisterschaft vorgestellt

Autor:, in / Titan Quest II

Während der mit Spannung erwartete Early-Access-Start von Titan Quest II näherrückt, hat das Entwicklerteam von Grimlore Games hart daran gearbeitet, die ersten Inhalte zu verfeinern und gleichzeitig alles vorzubereiten, was noch kommen wird.

„Heute freuen wir uns, eine Überraschung zu verkünden, die das Warten noch lohnenswerter machen wird. Wir haben bereits angekündigt, dass Titan Quest II mit den Meisterschaften Kriegsführung, Erde und Sturm erscheinen wird. Aber was ist besser als drei Meisterschaften? Ihr habt es erraten: Vier Meisterschaften! Die Meisterschaft Rogue wird von Anfang an verfügbar sein!“

Die Rogue Meisterschaft basiert auf drei Grundpfeilern:

Präzision – Jede Fähigkeit in dieser Meisterschaft ist auf Genauigkeit ausgelegt und trifft genau dort, wo sie soll.

Vorbereitung – Schurken können spezielle Beschichtungen auf ihre Waffen auftragen und so verheerende Kombos erstellen.

Ausweichen – Anstatt mit roher Gewalt zu agieren, kann der Schurke seine Feinde ausmanövrieren und aus dem Schatten heraus zuschlagen, bevor sie reagieren können.

Rogue Skills sind so konzipiert, dass sie sich gegenseitig ergänzen und bei strategischem Einsatz für wirkungsvolle Momente sorgen. Hier sind ein paar Highlights:

Lethal Strike – Eine charakteristische Schurkenfähigkeit, die einem einzelnen Ziel einen massiven Schadensmultiplikator zufügt. Wenn das Ziel getötet wird, wird die Abklingzeit zurückgesetzt, was eine schnelle Exekution geschwächter Gegner ermöglicht. In Verbindung mit dem Status „Flow“ wird zusätzlicher Schaden verursacht. Zu den Modifikatoren gehören zusätzliche Giftexplosionen, prozentualer HP-Schaden und erhöhter Schaden an markierten Zielen.

Mark for Death – Eine Markierungsfähigkeit, die verschiedene Interaktionen und Schwächungszauber ermöglicht und einen Teil des Schadens als Vitalitätsschaden verursacht. In Kombination mit Fertigkeiten wie Lethal Strike schafft diese Fähigkeit tödliche Synergien, wie z.B. das Beschwören von Schattendolchen oder das Auslösen explosiver Gifteffekte.

Flicker – Eine Teleport-Fertigkeit, die dem Ziel durchdringenden Schaden zufügt. Sie kann „Flow“ gewähren, Abklingzeiten verringern und mit den richtigen Modifikatoren sogar zu einem offensiven Werkzeug werden.

Preparation – Eine passive Aura, die den Gift- und physischen Schaden auf Kosten der reservierten Energie erhöht. Modifikatoren verbessern die Anwendung von Unpässlichkeiten, die Chance auf kritische Treffer und können sogar Waffenschaden in Gift oder Durchschlag umwandeln. Bei kritischen Treffern können auch Schattendolche beschworen werden.

Synergien und Spielstil

Während sich die Rogue Meisterschaft auf Schadensausstoß und Mobilität konzentriert, machen die begrenzten Verteidigungsmöglichkeiten meisterschaftsübergreifende Kombinationen unerlässlich. Abhängig von der zweiten Meisterschaft kann man die Überlebensfähigkeit verbessern oder eine offensiven Fähigkeiten verstärken. Durch Giftschaden, das Markieren von Gegnern, das Anwenden von „Flow“ mit „Flicker“ und das Ausführen von „Lethal Strike“ können Schurken verheerende Kettenreaktionen entfesseln, die das Schlachtfeld mit Präzision säubern.

Titan Quest II wird derzeit im kreativen Schmelztiegel von Grimlore Games in Deutschland geschmiedet und befindet sich in der Entwicklung. Diese epische Odyssee ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X bestimmt und wird mit Spannung erwartet, um bald in den Early Access auf dem PC zu starten.