Titan Quest II: Schlägt ein wie ein Blitzschlag des Zeus

Bis zum Olymp und noch viel weiter – Titan Quest II schlägt im Early Access ein wie ein Blitzschlag des Zeus!

Die Ebenen von Hellas erbeben unter den Schritten von über 300.000 Helden: Titan Quest II ist da und der Early Access jagt Schockwellen durch das Gaming-Pantheon!

In weniger als 72 Stunden wurden von Titan Quest II bereits über 300.000 Stück verkauft und noch ist kein Ende in Sicht. Das Spiel thront nach wie vor in den globalen Topseller-Listen auf Steam und im Epic Games Store und hat beinahe einen Rekord gebrochen. Es ist das THQ Nordic-Spiel mit den zweitmeisten gleichzeitigen Spielern – nur Biomutant konnte im Jahre 2021, als alle wegen der Pandemie zuhause gehockt haben, noch mehr Spieler vor den Bildschirm fesseln.

Das Team von Grimlore Games möchte all jenen herzlich danken, die sich schon jetzt in den Early Access aufgemacht und so das Vertrauen in das Team zum Ausdruck gebracht haben – das bedeutet dem Team sehr viel!

THQ Nordiq: „Wir sind froh, dass die Spieler die mythologische Spielwelt, den taktischen Kampf und das klare Bekenntnis gegen Mikrotransaktionen zu schätzen wissen!“

Mit beinahe 6.000 Steam-Reviews und einer aktuellen „Sehr positiv“-Wertung von 84% scheint Titan Quest II sowohl die Herzen von Action-Rollenspiel-Fans als auch von Neueinsteiger gewonnen zu haben.