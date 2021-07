Titanfall 2: DDoS-Attacke auf Xbox One und PC

Autor:, in / Titanfall 2

Titanfall 2 wurde von einer DDoS-Attacke heimgesucht, wobei Xbox One und PC betroffen waren.

Titanfall 2 von Respawn Entertainment hat eine ähnliche DDoS-Attacke erlitten wie das erste Titanfall, und zwar kurz nach dem „Save Titanfall“-Hack von Apex Legends. Spieler berichteten von Ping-Spitzen, die ein unspielbares Niveau erreichten. Die ganze Situation scheint zumindest auf Xbox One gelöst zu sein.

Der Angriff hat Xbox- und PC-Spieler betroffen. Vermutlich steckt ein Hacker mit dem Namen Jeanue dahinter. Viele Fans sind verständlicherweise wütend auf Respawn, weil sie keine Netzwerkinfrastruktur haben, die solche Attacken bekämpfen kann.

Entwickler Respawn bestätigt, nicht nur wegen des Angriffs bald Updates zu veröffentlichen. Das Team arbeitet bereits an Fehlerbehebungen. Um den Hacker-Angriff unter Kontrolle zu bringen wurden wohl nur ein oder zwei Entwickler mit der Verantwortung betraut, was definitiv nicht ausreichend ist, um solche Probleme zügig in den Griff zu bekommen.