Titanfall 2: Hack ist nicht so ernst, laut Respawn

Autor:, in / Titanfall 2

Wie wir bereits berichtet hatten, wurde Titanfall 2 kürzlich von Hackern kompromittiert. Die Spieler wurden gewarnt, das Spiel so schnell wie möglich zu deinstallieren. Berichten zufolge ermöglichte der Hack den Tätern den Zugriff auf die Ausführung von lokalem Code, was in dieser Situation allerlei Schaden anrichten kann.

Respawn Entertainment teilte auf Twitter mit, dass die Bedrohung nicht so ernst sei und die Hacker bestenfalls das Spiel zum Absturz bringen könnten. Der Entwickler stellte klar, dass kein großes Risiko für die Rechner der Spieler besteht und dass die Warnungen etwas verfrüht sind.

„Wir untersuchen dieses Problem noch, aber unsere Ingenieure glauben, dass wir es mit einem einfachen Exploit zu tun haben, der zum Absturz von Spielen verwendet werden kann. Wir glauben nicht, dass für betroffene Spieler oder ihre Rechner ernsthaftere Risiken bestehen.“