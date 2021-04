Titanfall 2: Spielerzahl um unglaubliche 750 Prozent auf Steam angestiegen

Autor:, in / Titanfall 2

Die Anzahl der Spieler in Titanfall 2 stieg um unglaubliche 750 % auf Steam. Ein Rabatt und Apex Legends machen es möglich!

Respawn Entertainments Shooter, der 2016 veröffentlicht wurde, hatte kürzlich einen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam. 16.974 gleichzeitige Spieler verzeichnete SteamDB. Damit wurde der alte Rekord von 13.603 gleichzeitigen Spielern letzten Sommer, nachdem das Spiel für Steam erschienen ist, gebrochen.

Das lag wahrscheinlich zum einen daran, dass Titanfall 2 um 75 % rabattiert war und zum anderen, dass der neuste Charakter in Apex Legends eine Verbindung zu Titanfall herstellt. Schon seit der Veröffentlichung von Apex Legends haben die Entwickler gesagt, dass sie planen eines Tages eine Brücke zum Titanfall-Universum zu schlagen, um beide Zeitlinien miteinander zu verbinden.

In der neunten Season von Apex Legends wird es das erste Mal so weit sein. Der neuste spielbare Charakter, Kairi „Valkyrie“ Imahara, ist die Tochter von Viper, einer der Apex Predator Piloten aus Titanfall 2. Viper steuerte einen Northstar-Titan-Frame und dank einiger Basteleien von Rampart, kann Valkyrie den Flugkern des alten Titan ihres Vaters als Jetpack verwenden.

Titanfall 2 erschien 2016 zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare. Daher waren die Verkaufszahlen nicht ganz so prickelnd. Doch aktuell erlebt das Spiel anscheinend seinen zweiten Frühling. Titanfall 2 könnt ihr dazu via EA Play oder im Xbox Game Pass Ultimate-Abo spielen.