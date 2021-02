Titanfall 3: Entscheidung über Entwicklung liegt bei Respawn, sagt EA

Seit Jahren wünschen sich viele Fans einen weiteren Teil zu Titanfall. Doch Respawn Entertainment ist mit Apex Legends durchgehend beschäftigt und ein Titanfall 3 scheint unwahrscheinlich.

Ob ein Titanfall 3 entwickelt wird, das liegt auch ganz beim Entwickler selbst, wie Electronic Arts in einem Interview mit IGN sagte.

EA’s Chief Studios Officer Laura Miele sagte, man wolle Respawn keine Vorschriften machen und dass die Motivation vonseiten der Entwickler und dem Wunsch der Spieler kommen sollte.

„Apex findet in der Titanfall-Welt statt und das Respawn-Team ist unglaublich stolz auf dieses Erbe und die Marke. Dieses Team wird bestimmen, was die Zukunft für Apex und Titanfall bereithält. Ich glaube nicht daran, Spiele-Teams zu leiten oder ihnen zu sagen, was sie erschaffen sollen, es muss von der Spieler-Community kommen und von der Inspiration und Motivation der Entwickler.“