Titanfall 3: Entwickler für einen dritten Teil zu beschäftigt

Nach dem bei Fans positiv aufgenommenen zweiten Teil der Titanfall-Reihe werden immer wieder Stimmen laut, die nach einem Titanfall 3 verlangen.

Doch so bald werden sich Fans nicht wieder in einen turmhohen Mech setzen können. Denn der verantwortliche Entwickler Respawn Entertainment hat schlicht und einfach keine Zeit für einen dritten Teil.

So sagte der Community Coordinator Jason Garza kürzlich in einem Stream, dass sich Fans keine Hoffnungen machen sollten. Im Hinblick auf ein Titanfall 3 gäbe es rein gar nichts, was man in Arbeit hätte. Zu viele andere Spiele seien in Arbeit.

Respawn relativierte die Aussage von Garza wenig später in einer Stellung und gab in einem Tweet an, dass Titanfall zur Kern-DNA des Studios gehöre und man nie wisse, was die Zukunft bereithält.

Contrary to what some folks are reporting, Titanfall is the very core of our DNA.

Who knows what the future holds…

— Respawn (@Respawn) September 23, 2021