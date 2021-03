Titanfall 3: Shooter erscheint 2022 laut Insider

Bereits im Februar bestätigte EA, dass die Zukunft der Titanfall-Franchise in den Händen des Entwicklers Respawn Entertainment liegt, was zu Spekulationen führte, dass ein Nachfolger von Titanfall 2 aus dem Jahr 2016 auf dem Weg ist.

Im Gespräch mit IGN sagte EAs Chief Studios Officer Laura Miele, dass es an Respawn liegt, ob ein Titanfall 3 kommt oder nicht.

„[Respawn] wird bestimmen, was die Zukunft für Apex und Titanfall bringt. Ich glaube nicht daran, Spiele-Teams zu leiten oder ihnen zu sagen, was sie erschaffen sollen, es muss von der Spieler-Community kommen und von der Inspiration und Motivation der Entwickler.“

Während das kaum eine Bestätigung dafür ist, dass ein neues Titanfall-Spiel auf dem Weg oder sogar in der Entwicklung ist, hat ein neues Update des zuverlässigen Insiders Tom Henderson stark angedeutet, dass Titanfall 3 schon 2022 kommen könnte. Henderson hat bereits eine Reihe von Details zu Call Of Duty: Modern Warfare korrekt vorhergesagt und kürzlich so viele Informationen über das kommende Battlefield 6 preisgegeben, dass sein Twitter-Account sogar gesperrt wurde.

4 games that I think we should see in 2022! 👀 pic.twitter.com/fvDUTNVcgD — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2021

Gerüchte über Titanfall 3 kursieren schon seit einigen Jahren, wobei Respawn Berichte, dass sich das Spiel bereits seit letztem Jahr in aktiver Entwicklung befand, rundheraus dementierte.

„Es befindet sich derzeit nichts in der Entwicklung“, erklärte Vince Zampella von Respawn damals, „aber es ist immer da. Man sieht, wie die kleinen Dinge [durch Lore in Apex Legends] wieder auftauchen. Irgendwann würde ich persönlich gerne eine Art Wiederauferstehung dort sehen. Wir werden sehen, ob ich das möglich machen kann.“

Trotzdem ist es erwähnenswert, dass EA Motive, das Studio hinter Star Wars: Squadrons, offenbar an einem etablierten EA-Franchise arbeitet.