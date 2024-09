TMNT: Mutants Unleashed: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Image: Outright Games Ltd

Outright Games, der führende Publisher von familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung, freut sich, in Zusammenarbeit mit den Paramount Game Studios den neuen Gameplay-Trailer für das mit Spannung erwartete „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed“ zu veröffentlichen.

In Fortsetzung der Geschichte des Paramount Pictures-Hits „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ von 2023 können sich Fans des beliebten Franchises mit den Lieblingshelden im Halbpanzer auf Missionen begeben, die sie alleine oder mit einem Freund im 2-Spieler-Koop-Modus bestreiten können.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt den gefeierten 3D-meets-2D-Kunststil des Films und lässt die Spieler die Kontrolle über Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo übernehmen, die jeweils ihren eigenen einzigartigen Kampfstil und freischaltbare Fähigkeiten haben. Außerdem gibt es einen Einblick in die ursprüngliche Handlung des Spiels, in der die pizzaliebenden Verbrechensbekämpfer darum kämpfen, New York City vor einer wachsenden Mewbie-Bedrohung zu retten.

Das von AHeartfulofGames entwickelte, storygetriebene 3D-Brawler/Plattformer-Spiel erscheint am 18. Oktober 2024 und wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam erhältlich sein.