TMNT: Mutants Unleashed: Schildkröten kämpfen wieder auf Xbox

Die berühmte Kampf-Schildkröten gehen in TMNT: Mutants Unleashed einer neuen Bedrohung nach, die unter New York City lauert.

Publisher Outright Games veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Paramount Game Studios Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed.

Der von A Heartful of Games entwickelte 3D Beat ‚Em Up“-Plattformer ist ab sofort für PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam erhältlich.

Das Spiel spielt in der Zeit nach dem Paramount Pictures-Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem aus dem Jahr 2023. Ihr schlüpft ihr in die Rolle der vier Brüder, um das Geheimnis hinter einer neuen Art von Bedrohung zu lüften, die in New York City ihr Unwesen treibt.

Tretet gegen 10 brandneue Mutanten, kurz „Mewbies“ genannt, an, von denen jeder über 5 verschiedene Mutationsformen verfügt, die die Herausforderung erhöhen. Nutzt die einzigartigen Waffen und Kampfstile der Turtles, von Mikeys Nahkampfangriffen bis hin zu Donnies Fähigkeiten als bō-Stab-Schwinger, für ein energiegeladenes Gameplay.

Außerdem kehren die Synchronsprecher der titelgebenden Brüder zurück: Nicolas Cantu (Leonardo), Brady Noon (Raphael), Micah Abbey (Donatello) und Shamon Brown Jr. (Michelangelo) übernehmen ihre Rollen aus dem Film.

Neben den kultigen Turtles können sich Fans auch auf die Rückkehr anderer Charaktere aus Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem freuen.

Nehmt die surrealen Dojo-Herausforderungen von Meister Splinter an, helft April bei der Erstellung ihrer „O’News“-Sendungen und helft Bebop und Rocksteady, sich mit ihrem neuen Job in der Pizzeria an das New Yorker Leben anzupassen – und vieles mehr!

Das Spiel bietet zahlreiche interaktive Schauplätze, die die Fans in die Welt der Turtles eintauchen lassen und ein ausgeprägtes New Yorker Gefühl vermitteln. Trainiert im Turtles‘ Sewer Lair, das direkt vom Film inspiriert wurde, oder besucht neue „Treffpunkte“ wie das Coexisting Center, die Haunted Arcade und ein verlassenes Kino – die sich alle durch den dynamischen Tag- und Nachtzyklus des Spiels verändern.

Während der Erkundung der weitläufigen Karte des Spiels können die Spieler Hauptmissionen und NPC-Nebenquests erfüllen, adrenalingeladene Bosskämpfe erleben, Pizzalieferungen annehmen und versteckte Graffiti-Geheimnisse in der Stadt entdecken, während sie die Herkunft der lästigen Mewbies untersuchen.

Durch das Abschließen von Quests, die die Geschichte vorantreiben, können die Spieler neue Fähigkeiten freischalten, indem sie Erfahrungspunkte sammeln und Ally Bonds durch mitreißende und ansteckend humorvolle Dialoge aufleveln.

Um das Chaos noch zu vergrößern, können sich die Spieler sogar mit einem Kumpel im Couch-Koop-Modus mit bis zu 2 Spielern zusammentun, um den Frieden in New York City wiederherzustellen und den Turtles zu helfen, ihren Traum vom Besuch einer normalen High School zu verwirklichen.

Mit neuen Charakteren, die authentisch vom Hauptcharakterdesigner des Films, Woodrow White, entworfen wurden, können sich die Fans an der originalgetreuen Nachbildung des unverwechselbaren und farbenfrohen Kunststils des Films erfreuen, mit einer Vielzahl von dynamischen 2D- und 3D-Zwischensequenzen, die komplett mit Sprachaufnahmen versehen sind.

Mit freischaltbaren Skins, die auf den Original-Comic-Turtles in Schwarz-Weiß und einer einzigartigen Variante der 80er-Jahre-Cartoon-Turtles basieren, können Fans aller Epochen diese neue Spielversion der unglaublichen Teenage Mutant Ninja Turtles-Reihe genießen.