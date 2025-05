TMNT: Splintered Fate: Launch-Trailer veröffentlicht

Super Evil Megacorp freut sich, das preisgekrönte Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate auf PlayStation zu veröffentlichen.

TMNT-Fans können sich ihr Exemplar ab sofort über den PlayStation Store sichern. Als besonderen Bonus können PlayStation-Spieler die das Basis-Spiel bereits besitzen den Casey Jones & The Junkyard Jam DLC noch bis zum 3. Juni kostenlos erhalten!

Xbox-Spieler können sich ebenfalls bald auf das Spiel freuen. Splintered Fate erscheint digital für Xbox Series X|S & Xbox One am 24. Juni. Für TMNT-Fans, die gerne Spiele im Regal sammeln: Die physischen Editionen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen am 26. August. Sowohl die Deluxe- als auch die Collector’s-Edition werden mit einigen tollen Goodies ausgestattet sein – Vorbestellungen sind bereits möglich.