TMNT: Splintered Fate: Neue Heldin, neue Artefakte, neue Hardcore-Challenges

Image: Super Evil Megacorp

Mutantische Ninja‑Power! Alopex ist jetzt in TMNT: Splintered Fate spielbar – inklusive Begleiter‑Artefakt, 4‑Pepper‑Challenges und neuem Prestige‑System.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate bekommt Zuwachs – und zwar in Form der eiskalten, blitzschnellen Assassinin Alopex.

Die mutierte Polarfüchsin ist ab sofort als neuer spielbarer Charakter verfügbar und bringt ein ganzes Paket frischer Mechaniken, Artefakte und Herausforderungen mit.

Alopex kombiniert hohe Geschwindigkeit, präzise Angriffe und kurze Unverwundbarkeitsfenster, die ihr erlauben, mitten ins Getümmel zu springen und wieder zu verschwinden, bevor Gegner reagieren können. Ihre Kunai profitieren zudem von allen Ninja‑Powers, die sonst Shuriken verstärken – darunter Feuer, Wasser und Utrom‑Energie.

Das Alopex‑Character‑DLC ist ab sofort erhältlich und das große Update mit 4‑Pepper‑Challenges, Ninja‑Rängen und weiteren Verbesserungen ist kostenlos für alle Spieler.

  1. Ash2X 318340 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 11:20 Uhr

    Ich mag das Spiel trotz kleinerer Macken echt gerne, aber die DLCs brauche ich wirklich nicht.

  3. Rotten 102925 XP Elite User | 25.02.2026 - 12:05 Uhr

    Sieht stark aus, werd ik mir vielleicht doch irgendwann ma kaufen ✌🏻😅

  4. Thagor90 15460 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 25.02.2026 - 14:05 Uhr

    das Spiel ist aktuell für kleine Münzen verfügbar… Villeicht schaue ich mal rein 😀

  5. Ralle89 92140 XP Posting Machine Level 1 | 25.02.2026 - 19:02 Uhr

    Glaube das ist nichts für mich aber allen anderen viel Spaß.

