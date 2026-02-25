TMNT: Splintered Fate: Neue Heldin, neue Artefakte, neue Hardcore-Challenges

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate bekommt Zuwachs – und zwar in Form der eiskalten, blitzschnellen Assassinin Alopex.
Die mutierte Polarfüchsin ist ab sofort als neuer spielbarer Charakter verfügbar und bringt ein ganzes Paket frischer Mechaniken, Artefakte und Herausforderungen mit.
Alopex kombiniert hohe Geschwindigkeit, präzise Angriffe und kurze Unverwundbarkeitsfenster, die ihr erlauben, mitten ins Getümmel zu springen und wieder zu verschwinden, bevor Gegner reagieren können. Ihre Kunai profitieren zudem von allen Ninja‑Powers, die sonst Shuriken verstärken – darunter Feuer, Wasser und Utrom‑Energie.
Das Alopex‑Character‑DLC ist ab sofort erhältlich und das große Update mit 4‑Pepper‑Challenges, Ninja‑Rängen und weiteren Verbesserungen ist kostenlos für alle Spieler.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich mag das Spiel trotz kleinerer Macken echt gerne, aber die DLCs brauche ich wirklich nicht.
Der neue Charakter gefällt mir ganz gut.
Sieht stark aus, werd ik mir vielleicht doch irgendwann ma kaufen ✌🏻😅
das Spiel ist aktuell für kleine Münzen verfügbar… Villeicht schaue ich mal rein 😀
Glaube das ist nichts für mich aber allen anderen viel Spaß.