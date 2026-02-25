TMNT: Splintered Fate: Neue Heldin, neue Artefakte, neue Hardcore-Challenges

Mutantische Ninja‑Power! Alopex ist jetzt in TMNT: Splintered Fate spielbar – inklusive Begleiter‑Artefakt, 4‑Pepper‑Challenges und neuem Prestige‑System.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate bekommt Zuwachs – und zwar in Form der eiskalten, blitzschnellen Assassinin Alopex.

Die mutierte Polarfüchsin ist ab sofort als neuer spielbarer Charakter verfügbar und bringt ein ganzes Paket frischer Mechaniken, Artefakte und Herausforderungen mit.

Alopex kombiniert hohe Geschwindigkeit, präzise Angriffe und kurze Unverwundbarkeitsfenster, die ihr erlauben, mitten ins Getümmel zu springen und wieder zu verschwinden, bevor Gegner reagieren können. Ihre Kunai profitieren zudem von allen Ninja‑Powers, die sonst Shuriken verstärken – darunter Feuer, Wasser und Utrom‑Energie.

Das Alopex‑Character‑DLC ist ab sofort erhältlich und das große Update mit 4‑Pepper‑Challenges, Ninja‑Rängen und weiteren Verbesserungen ist kostenlos für alle Spieler.