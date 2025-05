TMNT: Splintered Fate: Schildkrötentastischer Release-Termin für Xbox & PlayStation

Super Evil Megacorp freut sich, bekannt zu geben, dass das preisgekrönte Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate offiziell für PlayStation und Xbox erscheinen wird.

Schalenköpfe finden unten das brandneue Roadmap-Asset und können sich auf die digitale Veröffentlichung für PlayStation 5 und PlayStation 4 am 20. Mai freuen, während die Veröffentlichung für Xbox Series X|S und Xbox One Digital am 24. Juni erfolgt.

Roadmap-Highlights:

Digitaler Release für PlayStation 4 und 5 – 20. Mai

Digitale Veröffentlichung der Xbox Serie X|S und Xbox One – 24. Juni

Veröffentlichung der physischen Edition – 26. August

Alle Schildkröten-Fans können sich freuen, denn am 26. August erscheint die Physical Edition für PS5, PS4, Xbox Series X/One und Nintendo Switch.

Die physische Deluxe Edition enthält TMNT: Splintered Fate, Casey Jones und den Junkyard Jam DLC auf der Disc/Kartusche, ein Wendecover, 10 Sammlerkarten mit deinen Lieblings-TMNT-Helden und -Schurken und als zusätzlichen Bonus einen zukünftigen, unangekündigten kostenpflichtigen DLC.

Für Schalenköpfe, die auf der Suche nach noch mehr schildkrötentastischen Goodies sind, wird am 26. August auch die Pipin‘ Hot Collector’s Edition erhältlich sein, die den gesamten Inhalt der Deluxe Edition enthält, plus Mutant Ooze Green Tabletop Role-Playing Game Würfel, NYC Sewer Manhole Cover Würfel-Box, 50-seitiges Kunstbuch, TMNT: Splintered Fate Comic von IDW Publishing und vieles mehr.