TMNT: Tactical Takedown: Xbox- & Switch-Version im August bestätigt

Der rundenbasierte Beat ‚em up-Hit verlässt seine ursprünglichen Plattformen und feiert schon bald seinen Release auf neuen Konsolen: Xbox & Switch!
Bereitet euch auf taktische Kämpfe, coole Moves und jede Menge Turtle-Power vor – perfekt für unterwegs oder auf dem großen Bildschirm!
Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown erscheint am 14. August 2025 auf Xbox und Nintendo Switch.
Sieht mir zu sehr nach einem Handyspiel aus, auf der Switch im Handheldmodus bestimmt nicht schlecht.
So Runden basierte Kämpfe sind nichts für mich, da bin ik raus trotz dem franchise 😅✌🏻 danke für die Info
Bei aller Liebe zu den Turtles, des muss echt nicht sein.
Also Produktions-Budget ist was anderes…für nen schmalen Taler würd ichs vielleicht trotzdem irgendwann mal mitnehmen. Das Genre mag ich und es ist immerhin mal ein Spiel mit einem etwas düstereren Art-Design für die Turtles, was mich viel mehr anspricht, als manch neuere Interpretation.
Aufm Handy würde ich es zocken
Wirkt schon gut geeignet für einen kleinen Bildschirm. Bei mir würde es wohl auf die Switch hinauslaufen.
Wow finde das schaut echt nicht gut aus
Finde es absolut uninteressant.