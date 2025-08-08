TMNT: Tactical Takedown: Xbox- & Switch-Version im August bestätigt

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown erscheint im August für Xbox und Switch!

Der rundenbasierte Beat ‚em up-Hit verlässt seine ursprünglichen Plattformen und feiert schon bald seinen Release auf neuen Konsolen: Xbox & Switch!

Bereitet euch auf taktische Kämpfe, coole Moves und jede Menge Turtle-Power vor – perfekt für unterwegs oder auf dem großen Bildschirm!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown erscheint am 14. August 2025 auf Xbox und Nintendo Switch.