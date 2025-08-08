TMNT: Tactical Takedown: Xbox- & Switch-Version im August bestätigt

8 Autor: , in News / TMNT: Tactical Takedown
Image: Strange Scaffold

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown erscheint im August für Xbox und Switch!

Der rundenbasierte Beat ‚em up-Hit verlässt seine ursprünglichen Plattformen und feiert schon bald seinen Release auf neuen Konsolen: Xbox & Switch!

Bereitet euch auf taktische Kämpfe, coole Moves und jede Menge Turtle-Power vor – perfekt für unterwegs oder auf dem großen Bildschirm!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown erscheint am 14. August 2025 auf Xbox und Nintendo Switch.

  1. Katanameister 174520 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 08.08.2025 - 13:03 Uhr

    Sieht mir zu sehr nach einem Handyspiel aus, auf der Switch im Handheldmodus bestimmt nicht schlecht.

  2. Rotten 65125 XP Romper Domper Stomper | 08.08.2025 - 13:07 Uhr

    So Runden basierte Kämpfe sind nichts für mich, da bin ik raus trotz dem franchise 😅✌🏻 danke für die Info

  4. danbu 53790 XP Nachwuchsadmin 6+ | 08.08.2025 - 13:30 Uhr

    Also Produktions-Budget ist was anderes…für nen schmalen Taler würd ichs vielleicht trotzdem irgendwann mal mitnehmen. Das Genre mag ich und es ist immerhin mal ein Spiel mit einem etwas düstereren Art-Design für die Turtles, was mich viel mehr anspricht, als manch neuere Interpretation.

