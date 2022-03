TMNT The Cowabunga Collection: Sammlung mit 13 Spielen angekündigt

Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo sind zurück aus der Kanalisation mit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection!

In Zusammenarbeit mit Nickelodeon werden dreizehn Spiele aus KONAMIs gesamtem Archiv von Retro-8-Bit-, 16-Bit- und Arcade-Titeln der Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) sowie deren japanische Versionen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC Steam erscheinen. Die physischen und digitalen Versionen werden 2022 zum Preis von 39,99 $ (UVP) im Handel erhältlich sein.

Diese Sammlung von dreizehn Original-Klassikern bietet die Möglichkeit, Shredder zur Strecke zu bringen, gegen den Foot zu kämpfen und sich mit Bebop und Rocksteady zu messen – ein neuer Blick darauf, warum KONAMIs Adaptionen der Helden in der Halbschale den Standard für Beat’em up-Actionspiele gesetzt haben. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection enthält:

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection

• Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

• Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

• Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

• Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

• Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

KONAMI hat sich mit dem Spieleentwickler Digital Eclipse zusammengetan, um diese Klassiker fachmännisch für moderne Spielsysteme zu adaptieren, mit einer fantastischen Reihe von Qualitätsmerkmalen, wie z.B. Speichern zu jeder Zeit und Zurückspulen, Tastenbelegung und zusätzliches Online-Spiel für bestimmte Spiele mit lokalem Couch-Spiel für alle Titel, wo es ursprünglich vorgesehen war.

Die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection wird außerdem mit einem digitalen Spielführer für jeden Titel ausgeliefert, der den Spielern hilft, schwierige Stellen zu bekämpfen und manchmal auch zu durchschwimmen.

Die Spiele basieren auf den Charakteren und Themen der Zeichentrick- und Comicserie Teenage Mutant Ninja Turtles aus den 80er Jahren und spielen oft in einem fiktiven New York City, in der Kanalisation, in futuristischen feindlichen Basen und sogar in der Zeit selbst! In Zusammenarbeit mit Nickelodeon wird die Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection auch jede Menge Extras enthalten, die Bilder aus den Original-Cartoons, Comics und anderen historischen TMNT-Medieninhalten in einem zusammengestellten Museum verwenden, das die Franchise über die verschiedenen Medien hinweg verbindet. Darüber hinaus werden nie zuvor gezeigte Entwicklungszeichnungen, Skizzen und Game-Design-Material enthalten sein.