TMNT The Cowabunga Collection: Update mit neuen Online-Features veröffentlicht

Konami hat offiziell bekannt gegeben, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ein umfangreiches Update erhalten hat und fügt unter anderem einen Online-Multiplayer für TMNT IV: Turtles in Time hinzu.

Freut euch dazu auf zahlreiche Gameplay-Verbesserungen, die das Spielerlebnis der 13 TMNT-Klassiker aufpeppen.

Konami gibt bekannt: „Die von vielen Spielern geforderten Änderungen zur Verbesserung der Online-Modi wurden in diesen Patch aufgenommen. In diesem Patch sind Online-Multiplayer-Funktionen für Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo) enthalten, die in einem zukünftigen Update auch zu Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES) hinzugefügt werden.“

„Darüber hinaus wurden neue Tipps und Tricks zu den Strategie-Guides hinzugefügt, die den Spielern helfen, ihren Gegnern in beiden Tournament Fighters-Spielen einen Vorteil zu verschaffen und Meister Splinter stolz zu machen. Es wurden darüber hinaus anpassbare Tastenbelegungen, zusätzliche Bildschirmfilter für alle GameBoy-Spiele und weitere Quality-of-Life-Verbesserungen hinzugefügt.“