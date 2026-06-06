TMNT: The Last Ronin: PlatinumGames entwickelt das Action-Adventure

Mit Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin entsteht ein neues AAA-Action-Adventure, das laut offizieller Bestätigung von PlatinumGames entwickelt wird. Die Enthüllung erfolgte im Rahmen des Summer Game Fest, wo erstmals ein Teaser-Trailer gezeigt wurde.

Die Beteiligung des Bayonetta-Studios stellt eine bedeutende Änderung gegenüber den ursprünglichen Plänen dar. Als das Spiel vor drei Jahren angekündigt wurde, war noch Black Forest Games als Entwickler vorgesehen, während THQ Nordic die Veröffentlichung übernehmen sollte.

Inzwischen hat sich die Situation geändert. Die Entwicklung liegt nun bei PlatinumGames, während Paramount Games Studio als Publisher fungiert. Dabei handelt es sich um eine neue Organisation, die sämtliche Gaming-Aktivitäten von Paramount und Skydance unter einem Dach vereint, darunter Skydance Interactive und Skydance New Media.

Laut offizieller Beschreibung basiert das Spiel auf der erfolgreichen Comicreihe Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Die Geschichte folgt der letzten überlebenden Ninja Turtle, die sich auf einen verzweifelten Rachefeldzug begibt.

Die Comicvorlage von IDW Publishing stammt von den TMNT-Schöpfern Kevin Eastman und Peter Laird sowie Tom Waltz. Sie spielt in einer alternativen Zukunft, in der der Foot Clan die Kontrolle über New York übernommen hat. Von den vier Ninja Turtles lebt nur noch der titelgebende Last Ronin.

Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht bekannt gegeben. Fest steht lediglich, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin für Konsolen und PC erscheinen wird.