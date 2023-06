To Hell With the Ugly: Launch-Trailer zum Spiel von ARTE France

Autor:, in / To Hell With the Ugly

To Hell With the Ugly ist für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich.

Poule Noire, Co-Produzent, und ARTE France, Co-Produzent und Publisher, geben bekannt, dass ihr neues Spiel, To Hell With the Ugly, für PC via Steam, GoG und Epic Games Store, sowie für PlayStation 4 und 5, Xbox X/S und Nintendo Switch für 19,99€ erhältlich ist.

Mord, spannende Ermittlungen und charmanter Humor: Das sechzehnte von ARTE koproduzierte und herausgegebene Videospiel To Hell With the Ugly adaptiert den gleichnamigen Kultroman von Boris Vian und entführt Spieler in ein fiktives Los Angeles der 1950er-Jahre.

To Hell with the Ugly ist das erste Spiel von ARTE France, das gleichzeitig auf allen Konsolen veröffentlicht wird. Damit feiert ARTE France sein zehnjähriges Engagement in der Indie-Videospielindustrie.