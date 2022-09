To Leave: Cinematic-Trailer zum Puzzle-Plattformer

Autor:, in / To Leave

Schaut euch den aktuellen Cinematic-Trailer zum Puzzle-Plattformer To Leave an.

RedDeerGames kündigte kürzlich To Leave an, ein einzigartiges Abenteuer, in dem ein junger Mann versucht seine Vergangenheit zu überwinden. Spieler stellen sich herausfordernden Rätseln, umwoben von einer fesselnden und emotionalen Geschichte.

Aktuelle Eindrücke zum Spiel werden heute im Cinematic-Trailer gezeigt.

Bereits für Playstation 4 und PC im Jahr 2018 veröffentlicht, wird To Leave zu einem bisher nicht genannten Zeitpunkt auch für Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.