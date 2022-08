To Leave: Puzzle-Plattformer erscheint für Xbox-Konsolen und Nintendo Switch

Autor:, in / To Leave

Heute stellt RedDeerGames To Leave vor, einen Puzzle-Plattformer, der für Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird. Das Spiel gibt es bereits seit 2018 für PlayStation 4 und PC via Steam.

In To Leave folgen Spieler Harm, einem manisch-depressiven jungen Mann. Harm ist in Besitz einer magischen, fliegenden Tür und will mithilfe einer uralten, veralteten Technologie seine Seele und die Seelen seiner Heimatwelt ernten und alle in den Himmel schicken.

Das Spiel befasst sich mit Depressionen und stellt euch vor herausfordernde Puzzle-Plattformer-Levels, dessen Rätsel ihr mithilfe eurer Fähigkeiten löst, während ihr einer emotional fesselnden Geschichte folgt.

Features

Erlebt einen lyrischen, inspirierenden Puzzle-Platformer, der die Genregrenzen verwischt.

Stellt euch aufreibenden Herausforderungen und testet eure Problemlösungsfähigkeiten.

Folgt einer emotional fesselnden Geschichte, die weder mit Charakteren noch mit Symbolik geizt.

Versteht die Nöte der Depression durch eine gelungene Mischung aus Story und Gameplay.

Genießt eine wunderschöne, handgefertigte Welt.

Trailer zur heutigen Ankündigung: