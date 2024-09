To the Moon: Version für Konsolen erscheint erst im Oktober

Autor:, in / To the Moon

Die Portierung von To The Moon wurde von September auf Oktober verschoben, während die Beach-Episode auf PC jetzt spielbar ist.

Der Publisher Serenity Forge und der Entwickler Freebird Games haben verkündet, dass die Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Portierungen von To the Moon am 8. Oktober für 9,99 $ erscheinen werden.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch eine Weltraumbrille für den kosmischen Ausflug in Just a To the Moon Series Beach Episode schnappen, das jetzt für den PC erhältlich ist.

In der Strand-Episode begibt sich die Sigcorp-Crew für insgesamt einen Tag auf eine Pauschalreise ins Golden Lobster Resort. Trefft bekannte Gesichter aus „To the Moon“, „Finding Paradise“ und „Impostor Factory“ in dieser Art Serienfinale, das mit Minispielen, Rätseln und Entspannung gefüllt ist. Sogar die Toten kehren zurück, irgendetwas passt da nicht zusammen.

Konsolenspieler werden bald endlich die Gelegenheit haben, Dr. Rosalene und Dr. Watts aus To The Moon kennenzulernen. Die Ärzte geben den Menschen die erstaunliche Möglichkeit, die Uhr bis zum Beginn ihres Lebens zurückzudrehen, allerdings nur im Kopf des Patienten.

Diese Operation ist sehr ernst, da das neue Leben das letzte ist, an das sich die Patienten erinnern, bevor sie ihren letzten Atemzug tun. Daher wird die Operation nur an Patienten auf dem Sterbebett durchgeführt, um ihre letzten Wünsche zu erfüllen, die sie zu Lebzeiten zu erfüllen hofften.

Dieses ungewöhnliche Abenteuer folgt Dr. Rosalene und Dr. Watts, die daran arbeiten, den Traum eines älteren Mannes namens Johnny zu erfüllen. Mit jedem Schritt zurück in der Zeit wird ein neues Fragment von Johnnys Vergangenheit enthüllt. Während die beiden Ärzte die rätselhaften Ereignisse aus einem ganzen Leben zusammensetzen, versuchen sie herauszufinden, warum der gebrechliche alte Mann seinen letzten Wunsch so gewählt hat, wie er ist.

Und Johnnys letzter Wunsch ist natürlich… zum Mond zu fliegen.