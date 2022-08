Tokyo Game Show 2022: Xbox kehrt mit Stream digital zurück

Autor:, in / Tokyo Game Show 2022

Heute kündigt Microsoft seine digitale Teilnahme an der Tokyo Game Show 2022 an.

Mit einem Stream will man die Spieler und die visionären Entwickler in der Region feiern. Dementsprechend wird die Show für die Spieler in Japan und Asien konzipiert sein.

Zuschauer können sich auf Updates zu bereits bekannten Spielen der Xbox Game Studios sowie Titeln von Partnern aus Japan und Asien freuen.

Der Xbox-Stream wird am 15. September, 11:00 Uhr über den offiziellen YouTube-Kanal der Tokyo Game Show verfügbar sein.