Autor:, in / Tokyo Game Show 2023

Der Enotria :The Last Song Showcase startet um 9:00 Uhr. Hier könnt ihr den Livestream direkt mitverfolgen.

Enotria :The Last Song wird euch ab 9:00 Uhr deutscher Zeit in einem neuen Showcase präsentiert. Die Veranstaltung könnt ihr direkt hier mitverfolgen: