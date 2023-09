Tokyo Game Show 2023: Programm der Livestreams steht fest

Autor:, in / Tokyo Game Show 2023

Die Tokyo Game Show 2023 ist neben den Game Awards im Dezember das nächste große Event auf das ihr euch freuen dürft. Gerade die berühmten Studios aus dem Osten Asiens stellen hier ihre Neuheiten bezüglich Videospiele vor.

Mittlerweile veröffentlichten die Organisatoren den offiziellen Livestream-Plan des riesigen Events, welches Live aus den Messehallen aus Chiba in Japan übertragen wird.

Die Veranstaltung startet am 21. September und läuft bis zum 24. September mit einem prall gefüllten Programm. Insgesamt haben sich für die Messe vor Ort über 700 Aussteller angemeldet, von denen 399 nicht aus Japan kommen.

Nur 25 Teilnehmer begleiten die Messe einzig über den Livestream. Bereits auf der Gamescom 2023 meldeten diverse Publisher an, bisher nicht alles gezeigt zu haben. Die Tokyo Game Show 2023 ist damit das nächste Event, auf denen die neuen Kracher für euch angekündigt werden könnten.

Der offizielle Stream-Plan der Messe zeigt euch auf, welche Inhalte ihr live von Zuhause mit anschauen könnt. Da die Messe in Japan stattfindet, werden große Teile des Programms voraussichtlich in Japanisch übertragen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit IGN habt ihr dennoch die Möglichkeit, viele Inhalte in einem englischen Co-Stream genießen zu können.

Am 13. September wird die Last Minute Vorschau für die TGS 2023 gestreamt. In dieser habt ihr die Möglichkeit, die Messe näher kennenzulernen. Euch werden neben Ausstellern auch Abläufe und Planungen für die Messe vor Ort näher gebracht. Diese Vorbereitung könnt ihr auf dem YouTube-Kanal der Messe verfolgen.