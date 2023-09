Tokyo Game Show 2023: Xbox Digital Broadcast angekündigt

Autor:, in / Tokyo Game Show 2023

Auch in diesem Jahr lässt sich Microsoft die Tokyo Game Show nicht entgehen. Erneut kündigte man ein Xbox Digital Broadcast an. Die Präsentation wird in diesem Jahr über den offiziellen YouTube-Kanal der Tokyo Game Show sowie ausgewählte Xbox-Kanälen übertragen.

Zuschauer können sich auf Neuigkeiten und Updates zu Spielen von Xbox und Bethesda Softworks freuen. Natürlich wird auch den vielfältigen Spielen aus Asien und Japan Zeit eingeräumt.

Für den Xbox Game Pass wird man ebenfalls spannende neue Spiele aus Asien vorstellen, wie man im Vorfeld verraten hat.

Der Xbox Digital Broadcast findet am 21. September um 11:00 Uhr statt.