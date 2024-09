Tokyo Game Show 2024: PlayStation-Line-up enthüllt

Autor:, in / Tokyo Game Show 2024

SONY mag zwar erneut die Gamescom in diesem Jahr ausgelassen haben, dass der Konsolenhersteller aber im September auf der Tokyo Game Show vertreten sein wird, war schon seit Juli bekannt.

Eine kleine Premiere ist es aber dennoch, denn es ist der erste Auftritt von SONY seit 2019.

Nun wurde das Line-up mit den Inhalten für die Messe verkündet.

An Stationen anspielbar sein werden demnach die Spiele Dragon Quest 3 HD-2D Remake, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Metaphor: ReFantazio, Sonic X Shadow Generations und Monster Hunter Wilds.

Nach der jüngsten Enthüllung der PlayStation 5 Pro Konsole wird das Unternehmen die Pro-Versionen von Final Fantasy 7 Rebirth und Gran Turismo 7 erstmals zeigen und Besucher auch spielen lassen.

Des Weiteren wird man an allen Messetagen auf der Bühne präsent sein. Neben Indie-Spielen wurden Astro Bot, Silent Hill 2, Dragon Ball: Sparking! ZERO und Metaphor: ReFantazio genannt.

Game Director Hideo Kojima wird außerdem in einer einstündigen Präsentation Death Stranding 2: On the Beach vorstellen, gefolgt von Monster Hunter Wilds und Dynasty Warriors: Origins.

Die Tokyo Game Show findet in diesem Jahr vom 26. bis 29. September statt.