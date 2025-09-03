Tokyo Game Show 2025: Annapurna Interactive mit drei Neuankündigungen

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2025 wird Annapurna Interactive mit drei Neuankündigungen vor Ort sein.

Vom 25. Bis 28. September findet in diesem Jahr die Tokyo Game Show statt. Auf der japanischen Videospielmesse wird Spielepublisher Annapurna Interactive erstmals mit präsent sein und gab dazu sein Line-up bekannt.

Am Stand des Publishers können Besucher das kommende LEGO Voyagers anspielen sowie die beiden bereits erhältlichen Titel STRAY und Outer Wilds.

Doch das ist nicht alles. Wie Gematsu berichtet, wird man auch mit drei bisher unangekündigten Spielen vor Ort sein.

Die Enthüllung dieser Spiele soll im Vorfeld der Messe stattfinden.