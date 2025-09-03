Tokyo Game Show 2025: Annapurna Interactive mit drei Neuankündigungen

Vom 25. Bis 28. September findet in diesem Jahr die Tokyo Game Show statt. Auf der japanischen Videospielmesse wird Spielepublisher Annapurna Interactive erstmals mit präsent sein und gab dazu sein Line-up bekannt.
Am Stand des Publishers können Besucher das kommende LEGO Voyagers anspielen sowie die beiden bereits erhältlichen Titel STRAY und Outer Wilds.
Doch das ist nicht alles. Wie Gematsu berichtet, wird man auch mit drei bisher unangekündigten Spielen vor Ort sein.
Die Enthüllung dieser Spiele soll im Vorfeld der Messe stattfinden.
Na da bin ich gespannt. Habe einige Spiele von Annapurna Interactive gespielt und hatte stets meinen Spaß damit. Nur her mit neuen Games🙂
Bin gespannt, was die drei Spiele sein werden.
Ich hoffe bei der Messe auf viele tolle JRPGs 🙂
Sind mir die liebsten Spiele.
Das klingt auf jeden Fall spannend mal sehen was da so präsentiert wird.