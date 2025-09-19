Tokyo Game Show 2025: Annapurna Interactive mit drei neuen Spielen

9 Autor: , in News / Tokyo Game Show 2025
Übersicht

Auf der Tokyo Game Show wird Annapurna Interactive drei neue Spieler von diesen Entwicklern vorstellen.

Der Videospiel-Publisher Annapurna Interactive wird anlässlich der Tokyo Game Show einen Livestream veranstalten.

Auf der Toyo Direct wird man drei neue Spiele ankündigen. Sie stammen von den Studios Yarn Owl, Iridium Studios und Marumittu Games.

Dazu zeigte man diesen Teaser-Trailer:

  2. DanSanAliaMi 55520 XP Nachwuchsadmin 7+ | 19.09.2025 - 16:28 Uhr

    Annapurna ist ein großartiges Studio. What remains of Edith Finch, okay Walking Simulator aber Story genial. Cocoon war doch auch von denen

    • Krawallier 136015 XP Elite-at-Arms Silber | 19.09.2025 - 19:16 Uhr
      Antwort auf DanSanAliaMi

      Ich fand Outer Wilds, ein Weltraum Zeitschleifen Spiel in einen mini Sonnensystem voller Rätsel dessen Landschaft sich in Echtzeit verändert, super.

  3. Robilein 1155210 XP Xboxdynasty Legend Gold | 19.09.2025 - 16:34 Uhr

    Oh bei Annapurna Interactive werde ich hellhörig. Die liefern aktuell ganz schön. Besonders im Indie-Bereich und auch einiges im Game Pass. Ich bin gespannt🙂

  5. RS85 84860 XP Untouchable Star 2 | 19.09.2025 - 17:55 Uhr

    Joar mal schauen was für drei neue Spiele Annapurna Interactive auf der Tokyo Game Show präsentieren wird🎮😉✌️.

  6. Alarith 18930 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 19.09.2025 - 18:09 Uhr

    Da bin ich gespannt.
    What Remains of Edith Finch, Maquette und Stray haben mir sehr gefallen.

Hinterlasse eine Antwort