Tokyo Game Show 2025: Annapurna Interactive mit drei neuen Spielen

Der Videospiel-Publisher Annapurna Interactive wird anlässlich der Tokyo Game Show einen Livestream veranstalten.
Auf der Toyo Direct wird man drei neue Spiele ankündigen. Sie stammen von den Studios Yarn Owl, Iridium Studios und Marumittu Games.
Dazu zeigte man diesen Teaser-Trailer:
Kleiner Spoiler. Es wird nicht Silent Hill sein🤣
Annapurna ist ein großartiges Studio. What remains of Edith Finch, okay Walking Simulator aber Story genial. Cocoon war doch auch von denen
Ich fand Outer Wilds, ein Weltraum Zeitschleifen Spiel in einen mini Sonnensystem voller Rätsel dessen Landschaft sich in Echtzeit verändert, super.
Oh bei Annapurna Interactive werde ich hellhörig. Die liefern aktuell ganz schön. Besonders im Indie-Bereich und auch einiges im Game Pass. Ich bin gespannt🙂
Die haben eine ziemlich Bunte Mischung zu bieten.
Mal sehen was kommen wird, habe eher niedrige Erwartungen.
Joar mal schauen was für drei neue Spiele Annapurna Interactive auf der Tokyo Game Show präsentieren wird🎮😉✌️.
Da bin ich gespannt.
What Remains of Edith Finch, Maquette und Stray haben mir sehr gefallen.
Passe