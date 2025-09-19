Tokyo Game Show 2025: Annapurna Interactive mit drei neuen Spielen

Auf der Tokyo Game Show wird Annapurna Interactive drei neue Spieler von diesen Entwicklern vorstellen.

Der Videospiel-Publisher Annapurna Interactive wird anlässlich der Tokyo Game Show einen Livestream veranstalten.

Auf der Toyo Direct wird man drei neue Spiele ankündigen. Sie stammen von den Studios Yarn Owl, Iridium Studios und Marumittu Games.

Dazu zeigte man diesen Teaser-Trailer: