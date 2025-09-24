Tokyo Game Show 2025: Capcom Online Programm Livestream startet um 16:00 Uhr

In einem 40 Minuten langem Programm informiert der japanische Videospielentwickler Capcom ab 16:00 Uhr über seine aktuellen Spiele.
Im Vorfeld nannte man das aus sechs Spielen bestehende Line-up: Onimusha: Way of the Sword, PRAGMATA, Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Mega Man Star Force Legacy Collection und Street Fighter 6.
Schaut euch hier ab 16:00 Uhr den Livestream via YouTube an.
Onimusha, Pragmata und MH Stories 3 will ich mir anschauen.
Da gucke ich mir die Zusammenfassung danach an, auf Monster Hunter bin ich am meisten gespannt, dicht gefolgt von Onimusha und Pragmata.
Da nichts zu Resident Evil: Requiem gezeigt wird, werde ich es mir nicht anschauen.
Auf neues zu PRAGMATA bin ich gespannt🙂
Hmm, da alles schon bekannte Titel sind und falls sie wirklich nichts anderes zeigen, weiß ich noch nicht ob ich reinschaue..
vll doch wegen neuen Szenen aus MHS3 🫣
Kein Resi also uninteressant für mich
Ich werde mir die Trailer später hier anschauen ☝️.
Bin uff maloche, werd ne Zusammenfassung anschauen heute Abend 😅✌🏻 danke für die Info
Gab zwar nicht so viel neues zu MHS3 zu sehen, aber eins, obwohl auf spätere Ankündigung verschoben, wurde trotzdem angeteasert. Man wird wieder Elemente von Monstie verändern können ~
Als Ace Attorney zu sehen war, bekam ich kurz Schnappatmung.. dachte nun kommt’s, Ankündigung eines neuen Teils.. leider nicht q_q
Aber das gratis Update zur ersten AA Collection ist echt cool.
Leider kein RE