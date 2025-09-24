Tokyo Game Show 2025: Capcom Online Programm Livestream startet um 16:00 Uhr

Neuigkeiten zu Capcom-Titel wie PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection und mehr gibt es ab 16:00 Uhr im Livestream

In einem 40 Minuten langem Programm informiert der japanische Videospielentwickler Capcom ab 16:00 Uhr über seine aktuellen Spiele.

Im Vorfeld nannte man das aus sechs Spielen bestehende Line-up: Onimusha: Way of the Sword, PRAGMATA, Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Mega Man Star Force Legacy Collection und Street Fighter 6.

Schaut euch hier ab 16:00 Uhr den Livestream via YouTube an.


  2. Katanameister 203800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.09.2025 - 15:35 Uhr

    Da gucke ich mir die Zusammenfassung danach an, auf Monster Hunter bin ich am meisten gespannt, dicht gefolgt von Onimusha und Pragmata.

  3. Vayne1986 14540 XP Leetspeak | 24.09.2025 - 15:36 Uhr

    Da nichts zu Resident Evil: Requiem gezeigt wird, werde ich es mir nicht anschauen.

  5. Homunculus 270500 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.09.2025 - 15:59 Uhr

    Hmm, da alles schon bekannte Titel sind und falls sie wirklich nichts anderes zeigen, weiß ich noch nicht ob ich reinschaue..

    vll doch wegen neuen Szenen aus MHS3 🫣

  8. Rotten 71485 XP Tastenakrobat Level 1 | 24.09.2025 - 16:31 Uhr

    Bin uff maloche, werd ne Zusammenfassung anschauen heute Abend 😅✌🏻 danke für die Info

  9. Homunculus 270500 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.09.2025 - 16:44 Uhr

    Gab zwar nicht so viel neues zu MHS3 zu sehen, aber eins, obwohl auf spätere Ankündigung verschoben, wurde trotzdem angeteasert. Man wird wieder Elemente von Monstie verändern können ~

    Als Ace Attorney zu sehen war, bekam ich kurz Schnappatmung.. dachte nun kommt’s, Ankündigung eines neuen Teils.. leider nicht q_q

    Aber das gratis Update zur ersten AA Collection ist echt cool.

Hinterlasse eine Antwort