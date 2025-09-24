Tokyo Game Show 2025: Capcom Online Programm Livestream startet um 16:00 Uhr

Neuigkeiten zu Capcom-Titel wie PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection und mehr gibt es ab 16:00 Uhr im Livestream

In einem 40 Minuten langem Programm informiert der japanische Videospielentwickler Capcom ab 16:00 Uhr über seine aktuellen Spiele.

Im Vorfeld nannte man das aus sechs Spielen bestehende Line-up: Onimusha: Way of the Sword, PRAGMATA, Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Mega Man Star Force Legacy Collection und Street Fighter 6.

Schaut euch hier ab 16:00 Uhr den Livestream via YouTube an.



