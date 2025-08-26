Tokyo Game Show 2025: Line-up von Capcom mit acht Spielen

26.08.2025
Mit einem Line-up von acht Spielen wird Capcom auf der Tokyo Game Show 2025 anwesend sein.

Vom 25. bis 28. September finden in diesem Jahr die Tokyo Game Show statt.

Für die Messe hat Capcom jetzt seine Teilnahme zugesichert und mit acht Spielen sein Line-up verkündet.

Diese Spiele wird Capcom im Gepäck haben:

  1. Katanameister 185720 XP Battle Rifle Master | 26.08.2025 - 16:32 Uhr

    Wusste gar nicht, dass Capcom mit RE Survival Unit im Mobile Bereich einsteigen will, ansonsten keine Überraschungen.

    0
  2. RS85 79820 XP Tastenakrobat Level 4 | 26.08.2025 - 16:36 Uhr

    Vielleicht sieht man dann zu RE(9)Requiem bei Tokyo Game Show 2025 noch ein bißchen mehr auch zwecks andere Charaktere🎮🙄✌️.

    0
  4. Homunculus 266700 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.08.2025 - 17:10 Uhr

    Hauptsächlich RE und MH, wie immer also.

    Bin zwar riesen MH Fan, würde trotzdem gern mal sehen, dass Capcom auch andere IP mehr Liebe gewährt. Onimusha und Ōkami sind schon ein guter Anfang. Nun noch was neues zu DMC, AA und MM (und vll DC).

    0
  5. ShadowTerror90 49450 XP Hooligan Bezwinger | 26.08.2025 - 17:11 Uhr

    Ich warte ja immer noch sehnsüchtig auf eine Ankündigung von Dino Crisis 🤣👌🏼🤘🏻

    1
  7. Ranzeweih 140795 XP Master-at-Arms Bronze | 26.08.2025 - 19:15 Uhr

    Auf die Messe bin ich dieses Jahr echt gespannt, aber eigentlich hauptsächlich wegen Forza Horizon.

    0

