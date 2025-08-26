Tokyo Game Show 2025: Line-up von Capcom mit acht Spielen

Vom 25. bis 28. September finden in diesem Jahr die Tokyo Game Show statt.
Für die Messe hat Capcom jetzt seine Teilnahme zugesichert und mit acht Spielen sein Line-up verkündet.
Diese Spiele wird Capcom im Gepäck haben:
- Monster Hunter Outlanders
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Monster Hunter Wilds
- Onimusha: Way of the Sword
- PRAGMATA
- Resident Evil: Requiem
- Resident Evil: Survival Unit
- Street Fighter 6
Wusste gar nicht, dass Capcom mit RE Survival Unit im Mobile Bereich einsteigen will, ansonsten keine Überraschungen.
Vielleicht sieht man dann zu RE(9)Requiem bei Tokyo Game Show 2025 noch ein bißchen mehr auch zwecks andere Charaktere🎮🙄✌️.
Mutiges Line-Up
Hauptsächlich RE und MH, wie immer also.
Bin zwar riesen MH Fan, würde trotzdem gern mal sehen, dass Capcom auch andere IP mehr Liebe gewährt. Onimusha und Ōkami sind schon ein guter Anfang. Nun noch was neues zu DMC, AA und MM (und vll DC).
Ich warte ja immer noch sehnsüchtig auf eine Ankündigung von Dino Crisis 🤣👌🏼🤘🏻
Das wäre mal der Hammer 🔨😂 und das noch für Xbox 🤤🤤🤤
Ich glaube da können wir lange warten!
Das wird wohl oder übel ein Wunschtraum bleiben
Capcom hat sich echt gemausert.
Auf die Messe bin ich dieses Jahr echt gespannt, aber eigentlich hauptsächlich wegen Forza Horizon.