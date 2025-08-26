Tokyo Game Show 2025: Line-up von Capcom mit acht Spielen

Mit einem Line-up von acht Spielen wird Capcom auf der Tokyo Game Show 2025 anwesend sein.

Vom 25. bis 28. September finden in diesem Jahr die Tokyo Game Show statt.

Für die Messe hat Capcom jetzt seine Teilnahme zugesichert und mit acht Spielen sein Line-up verkündet.

Diese Spiele wird Capcom im Gepäck haben: