Tokyo Game Show 2025: Line-up von ESDigital Games

Der Publisher ESDigital Games freut sich, seine Spielepalette und Partner für die Tokyo Game Show 2025 bekannt zu geben, darunter mehrere herausragende Titel mit noch nie dagewesenem Gameplay.

Besucher können Steel Seed, das für das renommierte Selected Indie 80 Programm der Tokyo Game Show 2025 ausgewählt wurde, in Halle 11, 2. Stock, ausprobieren.

Steel Seed

Steel Seed wurde von Storm in a Teacup entwickelt und ist ein Science-Fiction-Stealth-Action-Adventure, das in einer dunklen Zukunft spielt, in der die Menschheit am Rande der Auslöschung steht.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Zoe, die in Begleitung ihres Drohnenbegleiters Koby in eine riesige, von Maschinen kontrollierte unterirdische Anlage eindringt.

Steel Seed verbindet Stealth, rasante Kämpfe und filmreife Erzählungen und fordert die Spieler heraus, die letzte Hoffnung der Menschheit zu entdecken.

Die Besucher der Tokyo Game Show 2025 können nicht nur die Demo vor Ort ausprobieren, sondern erhalten auch exklusive Werbegeschenke für ihre Teilnahme.

AWAKEN – Astral Blade

Darüber hinaus können die Besucher in Halle 1, Stand 01-C16 die Demo von AWAKEN – Astral Blade spielen. Dieses von Dark Pigeon Games entwickelte, düstere Side-Scrolling-Action-Spiel im Stil von Metroidvania lädt die Spieler ein, Tania auf ihrer bisher gefährlichsten Mission zu begleiten und die uralten, finsteren Geheimnisse einer längst untergegangenen Zivilisation auf den mysteriösen Horace-Inseln aufzudecken.

Mit seinen rasanten, geschicklichkeitsbasierten Kämpfen, der atmosphärischen Erkundung und der eindringlichen Welt hat AWAKEN – Astral Blade nach seinem Debüt auf PlayStation 5 und PC über Steam und Epic Games Store bereits große Anerkennung bei Kritikern und Spielern gefunden.

Die Besucher der Tokyo Game Show 2025 gehören zu den Ersten, die die neue Demo-Version vor der weltweiten Veröffentlichung auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch später in diesem Jahr erleben können.

Die spezielle Demo kann bis zum 30. September auch auf Xbox-Plattformen im Rahmen des ID@Xbox Indie Selects Demo Fest ausprobiert werden.

Bylina Origins

Das ist noch nicht alles – eine exklusive Demo von Bylina Origins wird ebenfalls in Halle 1, Stand 01-C16, im Rahmen einer Marketingpartnerschaft mit Far Far Games separat vorgestellt.

Bylina ist ein storybasiertes Action-RPG, das auf slawischer Folklore und Legenden basiert. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Falconet, einem jungen Bogatyr, der dazu bestimmt ist, mythischen Kreaturen zu begegnen, uralte Magie einzusetzen und sich der unsterblichen Bedrohung durch Koschei den Unsterblichen zu stellen.

Die Vollversion von Bylina erscheint noch in diesem Jahr für PC (Steam, Epic Games Store), Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Die spezielle Demo kann bis zum 30. September im Rahmen des ID@Xbox Indie Selects Demo Fest auch auf Xbox-Plattformen ausprobiert werden.